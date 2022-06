O Conselho de Estado da França, órgão supremo para litígios administrativos no país, confirmou nesta terça-feira a proibição do uso do "burquíni" nas piscinas de Grenoble, "por higiene e segurança" e pela peça representar "uma ameaça ao princípio de neutralidade dos serviços públicos.

Os juízes do Conselho de Estado se pronunciaram sobre o caso depois do recurso apresentado pela prefeitura de Grenoble, que havia recorrido à esta instância para tentar derrubar a proibição decretada por um tribunal administrativo, em maio deste ano.