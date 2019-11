O Conselho de Ministros do Uruguai, que se reuniu nesta segunda-feira, em Montevidéu, evitou fazer declarações sobre o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, que terminou com um "empate técnico" e não terá uma definição até quinta ou sexta-feira.

Ao contrário de outras segundas-feiras, desta vez a sessão do Conselho, comandada pelo atual presidente do país, Tabaré Vázquez, terminou sem declarações oficiais à imprensa.

O que houve foram conversas informais entre jornalistas e alguns ministros, que alegaram que as eleições não foram o foco da reunião, e sim questões de agenda de cada pasta. Por outro lado, eles confirmaram que Vázquez entrou em contato com os dois candidatos assim que os resultados foram conhecidos.

Ontem à noite, apenas o candidato do Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, citou o telefonema do presidente, o que levou a especulações de que Vásquez considerava o resultado como definitivo, sem esperar a proclamação da Justiça Eleitoral. Em pronunciamento a correligionários da Frente Ampla (FA), o candidato governista, Daniel Martínez, não fez menção a uma conversa com o mandatário.

Informalmente, os ministros afirmaram, como Tabaré Vázquez já havia dito ontem, que o governo trabalha há algum tempo no processo de transição e espera que ele transcorra normalmente.

As eleições de domingo passado foram as mais disputadas dos últimos tempos no Uruguai. Com 100% das urnas contabilizadas, apenas 28.666 votos separaram Lacalle Pou (1.168.019) e Martínez (1.139.353) no pleito de domingo.

Como foi de 35.229 o total de votos de quem compareceu às urnas em um lugar diferente da zona eleitoral original por alguma razão justificada, a Justiça Eleitoral ainda não conseguiu proclamar um vencedor.

Hoje há um recesso da Justiça Eleitoral devido ao longo dia de eleições, e por isso amanhã, às 9h (horários local e de Brasília), será retomada a tarefa de recontagem dos votos para que sejam analisados quantos desses votos em trânsito são válidos ou não e para quem foram dados. A previsão é de que a recontagem seja concluída na quinta ou na sexta-feira.