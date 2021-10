O general Abdelfatah al Burhan, líder do órgão máximo de poder dentro do processo de transição do Sudão, dissolveu nesta segunda-feira o conselho de ministros e o próprio Conselho Soberano, depois que militares prenderam o primeiro-ministro do país, Abdalla Hamdok.

A decisão foi anunciada por Al Burhan, através de um comunicado que o general leu durante transmissão na emissora de televisão estatal sudanesa. O general, além disso, decretou estado de emergência em todo o território.