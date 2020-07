Os representantes dos países que integram do Conselho de Segurança da ONU se reuniram presencialmente nesta terça-feira, na sede da organização, no primeiro encontro físico do órgão executivo desde 12 de março deste ano.

O embaixador permanente da Alemanha na ONU, Christoph Heusgen, que preside o Conselho durante o mês de julho, garantiu que se trata de um regresso gradual das atividades do órgão, diante da situação da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que está na fase 3 de reabertura social e econômica.