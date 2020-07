Após mais de três meses de negociações, o Conselho de Segurança da ONU finalmente se uniu nesta quarta-feira para aprovar uma resolução promovida pelo secretário-geral da organização, António Guterres, de uma trégua global durante a pandemia.

As divergências entre Estados Unidos e China, cuja relação piorou devido à pandemia de Covid-19, impossibilitavam até então a aprovação do texto, que finalmente avançou graças e uma nova versão do compromisso.