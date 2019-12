O Conselho de Segurança da ONU se reunirá nesta quarta-feira para discutir o programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, informou uma fonte da área diplomática à Agência Efe.

A reunião acontecerá em meio ao aumento das tensões entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos e depois que, no último sábado, as autoridades norte-coreanas disseram que a possibilidade de abrir mão de seu programa nuclear "está fora da mesa de negociações" com o governo americano.

No domingo, a Coreia do Norte anunciou um "teste importante" em um centro de desenvolvimento de mísseis. O presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu advertindo o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que vai perder "tudo" se agir de forma "hostil".

A reunião de quarta-feira no conselho, que não estava agendada, será pública e terá início às 17h (de Brasília), segundo a mesma fonte.

Nos últimos meses, o Conselho de Segurança debateu várias vezes a portas fechadas os testes de mísseis norte-coreanos, principalmente por iniciativa de países da União Europeia (UE), que exigiram rigor contra Pyongyang.

Enquanto isso, as negociações sobre desnuclearização entre o regime de Kim Jong-un e os Estados Unidos estão bloqueadas desde a fracassada cúpula de Hanói, no Vietnã, em fevereiro, na qual o governo americano considerou insuficiente a oferta de Pyongyang para desmantelar seus ativos nucleares e se recusou a suspender as sanções econômicas que havia aplicado.

Desde então, a Coreia do Norte realizou 13 testes de mísseis de curto alcance, além do misterioso teste no último fim de semana, provavelmente de um novo motor para projéteis, de acordo com fotos de satélite.