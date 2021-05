O Conselho Consultivo do Facebook, criado pela própria plataforma para atuar como uma espécie de tribunal sobre o conteúdo que deve ser retirado das redes sociais, pediu à empresa nesta quarta-feira que reconsidere o veto indefinido ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e deu um prazo de seis meses para que essa revisão seja efetuada.

As contas de Trump no Facebook e Instagram estão bloqueadas desde que o Capitólio foi invadido no último dia 6 de janeiro por milhares de apoiadores do ex-presidente, alguns deles armados. A invasão terminou com um saldo de cinco mortes.