Vista da praia de Iracema, em Fortaleza, cidade que ficou com a 12ª posição entre as mais perigosas do mundo com 62,28 homicidios por 100 mil habitantes. EFE/Jarbas Oliveira

O Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal do México divulgou nesta terça-feira o ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, baseado no número de homicídios por 100 mil habitantes, e incluiu 11 cidades brasileiras.

Na apresentação do informe, a organização destacou que sete das dez cidades mais violentas do mundo são mexicanas, incluindo as seis primeiras, em uma lista encabeçada por Celaya. Feira de Santana, na Bahia, é a nona colocada, com 67,46 homicídios por 100 mil habitantes, e aparece como representante do Brasil no top 10, que tem ainda a americana Saint Louis e a Cidade do Cabo, na África do Sul.