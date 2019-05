Os ministros e deputados do governante Partido Conservador do Reino Unido elogiaram "a dignidade" da primeira-ministra, Theresa May, ao anunciar nesta sexta-feira sua renúncia no dia 7 de junho, mas consideraram que sua saída é necessária.

O ex-ministro de Exteriores Boris Johnson, que renunciou do governo de May e confirmou que pretende sucedê-la, destacou "o discurso digno" da sua antiga chefe e seu "serviço estoico" à sua legenda e ao país.