7 out 2019

EFE Túnis 7 out 2019

A imagem é de Salwa Smaoui, mulher do candidato que venceu as eleições na Tunísia, Nabil Karoui. O magnata de televisão está preso, mas teve a maioria para o parlamento representando o conservadorismo religioso. EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

O conservadorismo religioso islâmico do partido Ennahda e o populismo liderado pelo magnata da televisão Nabil Karoui, preso preventivamente por evasão fiscal e lavagem de dinheiro, venceram neste domingo a terceira eleição realizada na Tunísia desde a revolução ocorrida no país em 2011, durante a chamada Primavera Árabe.

Segundo as pesquisas de boca de urna, o Ennahda teria obtido 17,5% dos votos, uma pequena vantagem para o Qalb Tounes (Coração da Tunísia), que teria ficado com 15,6%, em um pleito marcado pela baixa participação, de apenas 41% do eleitorado.