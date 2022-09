Em menos de duas décadas, o Chile deixou de ser um dos países mais conservadores da região, com o divórcio e qualquer tipo de aborto proibidos, para escrever uma das constituições mais feministas do mundo, um texto que gira em torno da igualdade de gênero e será votado em plebiscito neste domingo.

A paridade nas instituições, a interrupção voluntária da gravidez e o reconhecimento do trabalho doméstico e de cuidado são alguns dos aspectos mais vanguardistas, junto com o direito a uma vida livre de violência sexista ou a implantação de sistemas de saúde e justiça com perspectiva de gênero.