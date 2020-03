Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 34 foram hospitalizadas em Istambul, na Turquia, por consumirem álcool adulterado após falsos rumores de que ele iria proteger contra o novo coronavírus, informou nesta sexta-feira o jornal turco "Milliyet".

Todos os afetados são cidadãos do Turquemenistão que consumiram álcool marinado com ervas para "se protegerem contra o vírus", explicou um deles à polícia, que iniciou uma investigação para detectar o aumento de intoxicações.

Eles consumiram álcool metílico, que pode ser usado como anticongelante ou solvente, acreditando que era um tipo de licor consumido no Turquemenistão para se proteger de doenças infecciosas.

Onze pessoas foram presas por vender o produto em supermercados e salões de cabeleireiro nos bairros afetados.

A mídia turca recomendou erradamente o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos como alho, iogurte ou melaço para combater a Covid-19.

O número oficial de pessoas infectadas com coronavírus chegou hoje a 359, que são 70 a mais de uma semana atrás. Quatro mortes foram registradas no país.

O governo fechou mesquitas, bares, clubes, academias e alguns restaurantes até nova ordem, em uma tentativa de conter as infecções.

As aulas em escolas e universidades também foram suspensas e as mesquitas fechadas para as orações de sexta-feira.