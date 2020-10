Pelo menos 44 pessoas morreram e outras 50 foram internadas nos últimos quatro dias na Turquia, devido ao consumo de bebidas alcóolica adulteradas com desinfetantes e outros produtos de limpeza, segundo publicou nesta quarta-feira o jornal local "Hürriyet".

A província de Esmirna, na costa do mar Egeu, foi a mais afetada, com o registro de 18 mortes, além de várias hospitalizações, seguida pela capital do país, Istambul, e diversas áreas da costa do mar Negro, indica o veículo de comunicação.