A conta pessoal do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Twitter foi hackeada nesta quinta-feira com várias mensagens pedindo doações em criptomoedas para um fundo de ajuda.

"Peço a todos vocês que doem generosamente ao Fundo de Ajuda do primeiro-ministro para Covid-19, agora a Índia começa com criptomoedas", declarou uma mensagem na conta de Modi, vinculada ao seu site e aplicativo, seguida de um endereço para pagamento.