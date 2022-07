A conta do Instagram do parque Disneylândia em Anaheim, na Califórnia, foi hackeada nesta quinta-feira por alguém que se identificou como "David Do" e publicou várias mensagens com palavras ofensivas, que logo foram removidas.

Entre outras coisas, "David Do" escreveu que está cansado dos funcionários da Disneylândia tirando sarro de seu "pênis pequeno" e disse que hackear a conta era sua "vingança".