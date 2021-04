O número de contágios pelo novo coronavírus na Espanha aumentou nesta quarta-feira, chegando a 200,9 pessoas infectadas a cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, quase cinco casos a mais do que a taxa registrada ontem, segundo o Ministério da Saúde.

Desde terça-feira foram contabilizados 10.474 casos no país, e com isso o total desde o início da pandemia subiu para 3.387.022. Já o número de mortes nos últimos sete dias foi de 265, e nas últimas 24 horas, de 131. O total registrado desde março do ano passado chegou a 76.756.