Os casos de covid-19 e mortes por complicações da doença no mundo se estabilizaram na semana passada, mas em um nível "inaceitavelmente" alto, com 5,4 milhões de novos contágios e mais 90 mil óbitos nos últimos sete dias, informou nesta segunda-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom.

Segundo os dados recebidos pela OMS, os casos parecem continuar no mesmo nível da semana anterior, inclusive em algumas da sregiões mais afetadas pela última onda da pandemia, como América e Europa. No entanto, um olhar mais atento às números revela que "em todas as regiões há países onde a tendência ainda é de alta".