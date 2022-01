A variante ômicron e as concentrações em festas de fim de ano tiveram impacto no número de contágios pelo coronavírus na Itália, que aumentaram 153% entre 29 de dezembro e 4 de janeiro em comparação com os sete dias anteriores, enquanto o número de mortes subiu 8,9%, informou nesta quinta-feira a fundação sem fins lucrativos Gimbe.

A Itália tem atualmente 1,4 milhão de pessoas com covid-19, embora a grande maioria esteja em casa sem sintomas ou com sintomas leves. Desde fevereiro de 2020, o país contabilizou 6,7 milhões de contágios e mais de 138 mil mortes.