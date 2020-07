O continente africano ultrapassou a barreira dos 500 mil casos de Covid-19, com a África do Sul representando mais de 40% do total, enquanto a mortalidade permanece baixa, com cerca de 12 mil óbitos no total.

Já foram confirmados 508.918 casos do novo coronavírus, dos quais quase metade das pessoas já se recuperou da doença e 11.997 morreram, de acordo com os dados mais recentes coletados pela Agência Efe das contagens governamentais de cada país e dados coletados pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.