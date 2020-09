As mortes por Covid-19 no mundo, nesta quarta-feira, somam 966.399, após o registro de 3,5 mil novas vítimas nas últimas 24 horas, com o continente americano totalizando até o momento 533 mil óbitos entre os 31,3 milhões casos globais.

O continente americano é seguido pela Europa (230 mil), Sul da Ásia (105 mil) e Oriente Médio (58 mil).