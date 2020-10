28 out 2020

EFE Genebra 28 out 2020

Os casos globais de Covid-19, nesta quarta-feira, somam 43,5 milhões, com as 359 mil infecções registradas nas últimas 24 horas, e o continente americano está perto de ultrapassar a marca de 20 milhões de contágios e a Europa a de 10 milhões, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As duas regiões, juntamente com o sul da Ásia, que hoje ultrapassou a barreira dos nove milhões de casos, concentram quase 90% dos positivos confirmados no mundo.