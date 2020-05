O continente americano superou a Europa nas últimas horas em número de casos do novo coronavírus, com 1,74 milhão em comparação a 1,73 milhão no Velho Continente, segundo estatísticas divulgadas nesta terça-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Desde meados de fevereiro, a Europa vinha sendo o "epicentro" da pandemia, nas palavras do próprio diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mas o maior número de casos diários nas últimas semanas, com países como Estados Unidos, Brasil, México, Peru e Canadá especialmente afetados, fez com que o continente americano atingisse essa marca negativa.