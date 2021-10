4 out 2021

EFE Assunção 4 out 2021

O ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes. EFE/Arquivo

A Controladoria Geral da República do Paraguai informou nesta segunda-feira que o ex-presidente do país Horacio Cartes não declarou até setembro passado a empresa offshore Dominicana Acquisition S.A., adquirida no Panamá, em 2011, revelada ontem pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).

Armindo Torres, diretor de declarações juramentadas na Controladoria, disse à emissora local "Radio Monumental" que Cartes incluiu a empresa em uma retificação informações apresentadas, ao assumir e ao deixar a presidência, depois completar os cinco anos de mandato, em 2018.