20 out 2021

EFE Londres 20 out 2021

A rainha Elizabeth II e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, serão os anfitriões do evento. EFE/VICTORIA JONES/POOL/Arquivo

O governo do Reino Unido anunciou nesta quarta-feira que, pelo menos, 120 chefes de Estado e governo participarão em pessoa da Cúpula do Clima da ONU COP26, que acontecerá de 31 de outubro até 12 de novembro em Glasgow, na Escócia.

Os anfitriões do encontro serão o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, além da rainha Elizabeth II, o príncipe Charles, herdeiro do trono do Reino Unido, e o príncipe William, segundo na linha de sucessão.