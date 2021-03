Um coquetel de anticorpos monoclonais para neutralizar o Sars-CoV-2, causador da covid-19, é eficaz contra as variantes do coronavírus, segundo um estudo realizado em cultivos celulares liderado pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e publicado pela revista "Nature Medicine" nesta sexta-feira.

Os pesquisadores determinaram, em estudos de cultivo celular, a capacidade destes anticorpos monoclonais, assim como anticorpos isolados do "plasma convalescente", de neutralizar variantes do vírus que surgiram no Reino Unido, África do Sul e no Brasil.