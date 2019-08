O líder da oposição e do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, enviou nesta quarta-feira uma carta à rainha Elizabeth II para afirmar que "não é aceitável" a suspensão do Parlamento britânico, medida solicitada à monarca pelo primeiro-ministro, Boris Johnson.

Corbyn se manifestou para a rainha após Johnson confirmar que tinha solicitado o fechamento temporário da Câmara dos Comuns, uma iniciativa polêmica que impossibilita os deputados de buscarem maneiras legais para evitarem um Brexit sem acordo com a União Europeia (UE).