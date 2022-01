A Coreia do Norte lançou nesta terça-feira, como teste, um projétil em direção ao Mar do Japão (chamado de Mar do Leste pelos coreanos) que o Exército sul-coreano acredita ser um míssil balístico.

Os chefes do Estado-Maior Conjunto sul-coreano primeiro relataram que a Coreia do Norte lançou um "projétil não identificado". Minutos depois, divulgaram um comunicado dizendo que "a Coreia do Norte lançou um projétil que acredita-se ser um míssil balístico do interior do país em direção ao Mar do Leste às 8h10 de hoje (19h10 desta terça-feira em Brasília)".