A Coreia do Norte confirmou neste sábado ter realizado um novo teste "importante" na base de lançamento de satélites de Sohae, uma semana depois de experimentar um motor de mísseis.

A agência de notícias oficial norte-coreana "KCNA" informou que o novo teste durou sete minutos e foi realizado na noite de sexta-feira por integrantes da Academia de Ciências da Defesa Nacional.

Este teste faz parte das medidas adotadas pelo regime de Kim Jong-un para "fortalecer ainda mais a credibilidade da dissuasão estratégica da guerra nuclear" por parte da Coreia do Norte. No entanto, a informação divulgada não detalha o que foi testado na base de lançamento de satélites.

No sábado passado, no mesmo local, a Coreia do Norte testou o que os especialistas consideram ser um motor de combustível líquido.

O novo teste foi divulgado na véspera da chegada à Coreia do Sul do representante especial dos Estados Unidos na Coreia do Norte, Stephen Biegun, para discutir a desnuclearização da península coreana.