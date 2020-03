A Coreia do Norte lançou dois projéteis não identificados da sua costa sudeste, nesta segunda-feira, informou o Estado-Maior Conjunto sul-coreano (JCS) em um comunicado.

O lançamento ocorreu perto da cidade de Wonsan, ao largo da costa do Mar do Japão (chamado Mar do Leste nas duas Coreias) e ocorreu por volta das 12h37 (hora local), informou o comunicado.

Os projéteis voaram uma distância de cerca de 240 quilômetros e atingiram uma altura aproximada de 35 quilômetros.

O último teste de armas norte-coreano, que geralmente se abstém de realizar tais testes durante o inverno, ocorreu há três meses, em 28 de novembro, quando disparou dois projéteis de curto alcance.

Na última sexta-feira, Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, presidiu um grande exercício militar que incluiu testes de artilharia, de acordo com relatos da mídia estatal norte-coreana, que mostravam fotos de manobras em uma praia como aquelas perto de Wonsan.