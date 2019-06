O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enviou nesta quarta-feira uma mensagem de condolências e uma coroa de flores à Coreia do Sul por conta da morte da ex-primeira-dama Lee Hee-ho, embora tenha evitado transmitir uma mensagem direta a Seul em plena estagnação do diálogo.

A irmã do líder norte-coreano, Kim Yo-jong, entregou pessoalmente as flores e a mensagem a uma delegação sul-coreana na aldeia de Panmunjom, na militarizada fronteira entre os países.