A Coreia do Norte lançou neste sábado (data local) dois mísseis ainda não identificados a partir da costa leste do país, o que representa o sétimo teste do tipo realizado pelo regime de Kim Jong-un em menos de 30 dias.

Segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, os mísseis foram lançados em direção ao mar do Japão da província norte-coreana de Hamgyong do Sul. O órgão está analisando dados da operação, como a distância percorrida e a altitude máxima atingida, para determinar que tipo de armamento foi testado hoje pelo país vizinho.