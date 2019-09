A Coreia do Norte fez nesta terça-feira (data local) um teste de lançamento de mísseis no oeste do país, informaram fontes oficiais do governo da Coreia do Sul.

O Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que pelo menos dois projéteis foram lançados em direção às águas do Mar do Leste (ou Mar do Japão), mas ainda não há detalhes, informou a agência sul-coreana de notícias "Yonhap".