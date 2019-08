A Coreia do Norte lançou nesta sexta-feira (data local) dois mísseis a partir de sua costa oriental, de acordo com as Forças Armadas da Coreia do Sul, o que marca o sexto teste do país com este tipo de projétil desde o dia 25 de julho.

Os mísseis foram disparados na província de Kangwon, segundo o Estado Maior Conjunto sul-coreano (JCS), que analisa dados sobre a trajetória para tentar determinar os tipos que foram utilizados.