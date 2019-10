6 out 2019

EFE Seul 6 out 2019

A Coreia do Norte não voltará a dialogar com o Estados Unidos, até que o governo de Donald Trump não coloque fim na "política de hostilidade" contra o regime liderado por Kim Jong-un, segundo veiculou nesta domingo a agência de notícias oficial norte-coreana "KCNA".

A notícia, baseada em um comunicado assinado por um representante da chancelaria do país asiático, vem à tona um dia depois do término da rodada de conversas realizada em Estocolmo, na Suécia, que terminou com impasse.