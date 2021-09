O governo da Coreia do Norte recusou 2,97 milhões de doses de vacina contra a covid-19 produzidas pelo laboratório chinês Sinovac, segundo revelou nesta quinta-feira à Agência Efe uma porta-voz da Unicef, encarregada da distribuição dos imunizantes no país, através do mecanismo Covax.

De acordo com a fonte, o Ministério de Saúde Pública norte-coreano indicou que as vacinas que são oferecidas através da iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) "podem ser transferidas para países gravemente afetados, diante do estoque mundial limitado".