O governo da Coreia do Norte exigiu nesta terça-feira (data local) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desista de insultar Kim Jong-un e pense duas vezes antes de fazer novas declarações se quiser evitar "consequências catastróficas".

A Coreia do Norte disse que as recentes afirmações beligerantes de Trump são fruto do "nervosismo" e do "medo" do presidente americano, já que se aproxima o fim do prazo que o regime de Kim deu à Casa Branca para mudar de postura nas negociações sobre a desnuclearização do país.

"Pode ser que Trump esteja muito nervoso, mas é melhor que aceite o 'status quo' que semeou e pense duas vezes se não quiser ver consequências catastróficas", ameaçou o vice-presidente do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, Ri Su-yong, considerado uma figura muito próxima a Kim.

No texto, publicado pela agência estatal de notícias "KCNA", Ri afirma que as "palavras e expressões ditas uma atrás da outra por Trump soam como uma ameaça à primeira vista, mas que, na verdade, são uma confirmação do medo que ele sente por dentro".

"Trump faria bem se abandonasse uma linguagem insultante que possa ofender ainda mais o presidente Kim, que absteve de usar expressões irônicas e irritantes como a outra parte está fazendo", completou o representante norte-coreano.

Depois do último teste de mísseis realizado pela Coreia do Norte, Trump alertou que não descartou utilizar uma opção militar contra o país e voltou a chamar Kim de "homem-foguete", algo que não fazia desde 2017. EFE

asb-mra/lvl