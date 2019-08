Coreia do Sul divulga foto de exercíios militares. EFE/EPA

A Coreia do Norte testou neste sábado um novo tipo de plataforma de lançamento múltiplo de mísseis de grandes dimensões, sob supervisão do líder do país, Kim Jong-un, segundo divulgou a agência pública de notícias "KCNA".

"Mostrou que todas as especificações tecnológicas e táticas do sistema alcançaram o desejado", aponta nota divulgada pelo veículo de comunicação estatal.