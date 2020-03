A Coreia do Norte testou um lançador múltiplo de foguetes "super grande" em seu mais recente teste balístico, informou o regime do país nesta segunda-feira através da agência de notícias estatal "KCNA".

O teste, realizado no domingo e considerado bem-sucedido pelo regime, foi realizado "para verificar mais uma vez as características técnicas e tecnológicas do sistema de lançamento que será entregue às unidades do exército", segundo a agência, que não deu detalhes sobre o tipo de míssil lançado ou de onde foi disparado.

Figura-chave do programa de armamentos da Coreia do Norte e um dos vice-presidentes do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, Ri Pyong-chol supervisionou o teste. O anúncio da "KCNA" foi feito, como de costume, um dia depois à realização.

De acordo com o Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS), dois mísseis foram disparados ontem a partir da cidade costeira de Wonsan, no leste do país vizinho, e percorreram cerca de 230 quilômetros, além de terem chegado a uma altura de 30 quilômetros, antes de caírem no mar do Japão (chamado de mar Oriental pelas duas Coreias).