A Coreia do Norte realizou nesta terça-feira (data local) um novo lançamento de mísseis a partir de sua costa oriental, o que representa o quarto teste com esse tipo de projétil em menos de duas semanas, segundo fontes militares sul-coreanas.

Os dois lançamentos ocorreram no início da manhã. Os projéteis partiram da província de Hwanghae do Sul e, segundo a análise inicial feita pelo Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, eles eram mísseis balísticos de curto alcance.