A Coreia do Norte fez neste sábado dois novos lançamentos de mísseis a partir da costa oriental de seu território, completando assim o quinto teste com esse tipo de projétil em duas semanas, segundo fontes militares sul-coreanas.

Os dois mísseis foram disparados na província de Hamyong do Sul e caíram no mar do Japão (chamado de mar do Leste nas duas Coreias), informou um porta-voz do Estado Maior Conjunto sul-coreano (JCS) à agência de notícias "Yonhap".