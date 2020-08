As autoridades sanitárias da Coreia do Sul afirmaram nesta quarta-feira que estão vendo "sinais de contágio" em uma grande manifestação ocorrida recentemente em Seul, na qual participaram fiéis de uma igreja cristã que concentra um grande surto de Covid-19.

O diretor-geral do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul (KCDC), Kwon Jung-wook, disse hoje durante entrevista coletiva que das 283 infecções comunitárias detectadas ontem, 166 correspondem ao surto originado na Igreja do Amor Máximo, em Seul.