A Coreia do Sul confirmou nesta sexta-feira um segundo contágio pelo surto de coronavírus surgido na cidade de Wuhan, na China, que já afetou mais de 800 pessoas, causando a morte de, pelo menos, 25 delas.

Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (KCDC), o paciente, que tem nacionalidade sul-coreana e tem 55 anos, estava trabalhando em Wuhan e começou a sentir ali os sintomas similares aos de pneumonia, como febre alta e dor na garganta.

Na volta para Seul, na quarta-feira, foi examinado no aeroporto de Gimpo. Ali, foram detectados os mesmos sintomas, por isso, o paciente foi confirmado como infectado pelo coronavírus.

O primeiro caso no território da Coreia do Sul foi uma mulher, de 35 anos, que chegou à capital do país, vinda de Wuhan, e foi divulgado na última segunda-feira.

O KCDC informou que outras 25 pessoas que estavam isoladas, por suspeita de contágio, testaram negativo.

Na semana passada, as autoridades sul-coreanas, entre elas o primeiro-ministro Chung Sye-kyun, realizaram uma reunião de emergência, para debater a situação do coronavírus.

A companhia de aviação Korean Air já anunciou a suspensão dos quatro voos semanais realizados entre Seul e Wuhan. EFE

asb-ag/bg

(foto) (vídeo)