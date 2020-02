EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

O governo da Coreia do Sul elevou neste domingo para vermelho o alerta para doenças contagiosas, o nível mais alto de sua escala, devido ao aumento de infecções do novo coronavírus, que já afetou 556 pessoas no país.

A decisão de ativar o protocolo surgiu depois que o número de infecções aumentou 17 vezes nos últimos cinco dias, especialmente em torno da cidade de Daegu.

O presidente sul-coreano Moon Jae-in afirmou que as autoridades de saúde estão adotando medidas "especiais" em relação aos membros da seita Shincheonji, atualmente considerada o principal foco de infecção no país.

Das 556 infecções relatadas na Coreia do Sul, mais de 300 estão ligadas a esse grupo religioso.

O Centro de Prevenção de Doenças Infecciosas da Coreia (KCDC) acredita que a maior parte das infecções relacionadas às seitas ocorreram nas reuniões que o grupo realizava em sua sede em Daegu.

Moon insistiu que as autoridades, que mantêm mais de 9 mil de seus membros em quarentena, estão tentando localizar o número máximo de seguidores a serem testados para o vírus.

O fechamento da sede da Shincheonji e a limitação das atividades de seus membros são medidas que devem ser tomadas para proteger a saúde pública, disse Moon, afirmando que essas decisões não buscam limitar a liberdade religiosa. EFE

