O governo da Coreia do Sul está buscando um sistema que permita criar uma exceção para que artistas, como do grupo BTS, possa atrasar o cumprimento do serviço militar, que é obrigatório para todos os homens no país.

A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo diretor de Administração Militar de Pessoal, Mo Jong-hwa, durante uma sessão no Parlamento local.