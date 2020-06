O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Jeong Kyeon-doo, admitiu nesta segunda-feira que as Forças Armadas do país reforçaram a vigilância, após ameaças da Coreia do Norte de rompimento de laços e de possíveis ações militares.

O integrante do governo de Seul afirmou durante um evento realizado na capital que a tensão na península é "extremamente alta", e que os militares estão atentos a qualquer situação possível.

O posicionamento, relatado pela agência de notícias sul-coreana "Yonhap" é uma resposta ao conteúdo de um comunicado divulgado sábado, assinado por Kim Yo-jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

O documento fala de corte dos laços com a Coreia do Sul, por causa do envio de propaganda contrária ao regime de Pyongyang, por parte de ativistas.

Além disso, Kim Yo-jong deu instruções para que o exército norte-coreano conduzisse "a próxima ação", sem detalhes sobre do que se tratava.

A mensagem da irmã do líder da Coreia do Norte apontava que o escritório conjunto em Kaesong, aberto em 2018, como símbolo da aproximação entre os dois países, poderia entrar em "colapso completo".

Recentemente, o regime de Kim Jong-un - que nos últimos meses vem fazendo poucas aparições públicas -, tem endurecido a postura com relação a Estados Unidos e Coreia do Sul, após o fracasso da cúpula sobre desnuclearização, realizada em Hanói. EFE

