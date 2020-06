A Coreia do Sul comunicou, nesta segunda-feira, que 17 novos casos do novo coronavírus foram registrados ontem, o número mais baixo em quase um mês, embora as autoridades de saúde tenham alertado que ainda estão preocupadas com o surgimento de grandes surtos em Seul e outras áreas.

Os 17 casos - seis foram importados e 11 foram transmitidos localmente - representam o número mais baixo do país asiático desde 26 de maio, elevando o número total de 12.438 infecções, conforme relatado hoje pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul (KCDC).

O número também representa uma queda significativa em comparação aos 48 e 67 casos relatados no sábado e domingo, respectivamente, e, nesse sentido, o KCDC lembrou que os dados podem responder ao fato de que o número de testes de PCR tende a diminuir nos finais de semana (pouco mais de 5 mil foram realizados ontem, em comparação com mais de 12 mil na sexta-feira).

Dos 11 casos de transmissão comunitária, sete foram detectados em Seul e arredores, onde vive metade do país (cerca de 26 milhões de pessoas) e onde, no último mês, mais de 90% das novas infecções se concentraram devido a surtos esporádicos.

Após a estabilização do número de infecções e início de uma fase de distanciamento social mais flexível em 6 de maio, a região da capital precisou recuar quase um mês atrás, devido ao aparecimento constante de surtos ligados a igrejas, bares, saunas e centros de distribuição, karaokê ou empresas de venda porta a porta.

Todas essas empresas agora foram classificadas como "de alto risco" e devem implementar medidas de prevenção mais rígidas, como o uso obrigatório de códigos QR para os clientes.

Na Coreia do Sul, um dos países que melhor controlou o coronavírus e, além disso, não recorreu a confinamentos ou fronteiras fechadas, atualmente existem apenas 1.277 casos ativos (10,2% do total), pois 87,5% dos infectados (10.881 pessoas) já foram curados.

O país tem 280 mortes, com isso o vírus possui uma taxa de mortalidade de 2,25%. EFE

asb/phg