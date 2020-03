A Coreia do Sul registrou nesta quarta-feira novos 93 casos da Covid-19, 11 a mais que no dia anterior, em um momento em que o aparecimento de surtos em Seul, onde vive metade do país, é muito preocupante, apesar do volume nacional de infecções ter diminuído nos últimos dias.

São 8.413 infecções no país, das quais 6.789 estão ativas, levando em consideração as 1.540 altas médicas (264 concedidas ontem) e as 84 mortes relacionadas ao novo coronavírus.

Dos 93 casos de ontem, novamente a maioria, 55, foi registrada no que tem sido o maior foco do país, na cidade de Daegu e na província vizinha de Gyeongsang do Norte.

Esse surto no sudeste está ligado à seita cristã Shincheonji e concentra 87% de todas as infecções nacionais.

Apesar de um ligeiro aumento de casos em relação ao dia anterior, a Coreia do Sul, que se tornou o segundo lugar no planeta mais afetado pelo coronavírus e que não necessariamente limitou os movimentos de seus cidadãos ou fechou as fronteiras, reduziu significativamente o número de novas infecções nas últimas duas semanas.

No entanto, os casos que estão surgindo na região da capital, onde vivem cerca de 26 milhões de pessoas (mais da metade da população sul-coreana) e onde foram relatadas 579 infecções desde o início da epidemia, são de grande preocupação.

Ontem, foram registradas 21 infecções nesta área, das quais cinco em Seul e uma na cidade de Incheon. EFE

