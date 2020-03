A Coreia do Sul relatou nesta segunda-feira 599 novos casos de coronavírus e oito novas mortes, o que totaliza 4.335 infecções e 26 mortes causadas pela doença, que continua causando a maioria das infecções no sudeste do país asiático.

Diante do avanço da epidemia, o governo sul-coreano decidiu adiar hoje o início do ano letivo, que originalmente deveria começar deveria começar nesta segunda, na pré-escola, ensino fundamental e médio, até 23 de março.

Em mais um dia, a grande maioria dos novos casos estava concentrada na cidade de Daegu e na província vizinha de Gyeongsang do Norte, onde pelo menos 435 infecções adicionais foram relatadas hoje, disse o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Contagiosas da Coreia (KCDC).

A enorme concentração de casos nesta área - que absorve cerca de 88% de todos os casos detectados no país até o momento - está gerando uma situação de saturação significativa da saúde, com várias das últimas mortes ocorrendo em casa devido à falta de tempo para garantir leitos em espaços hospitalares isolados.

Por esta razão, o governo sul-coreano irá, a partir de agora, classificar os recém-infectados em quatro grupos, para diferenciar os casos clínicos mais e menos graves, e assim priorizar a hospitalização dos casos mais graves.

E 60% de todos os casos registrados no país estão ligados à seita cristã Shincheonji, cuja sede em Daegu se tornou um importante foco de infecção. EFE

