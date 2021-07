A Coreia do Sul registrou nesta quinta-feira um novo recorde nacional diário de casos de Covid-19, com 1.316, o que levou o governo a aprovar o mais alto nível de restrições para Seul e seus arredores, onde 80% do contágio está concentrado.

Além de representar o número máximo de infecções em um único dia para o país asiático desde que a pandemia começou, os dados divulgados nesta sexta também marcam a primeira vez que a Coreia do Sul soma mais de 1.200 infecções por dia durante três dias consecutivos.