O porta-voz do Ministério da Unificação da da Coreia do Sul, Yoh Sang-key, admitiu nesta sexta-feira que está sendo realizada vigilância atenta sobre a situação na Coreia do Norte, já que o líder, Kim Jong-un, que não fez aparições públicas nas últimas três semanas.

Kim participou, em 1º de maio, de um ato para celebrar a conclusão das obras de uma fábrica de fertilizantes, após quase um mês de especulações sobre seu estado de saúde, inclusive com veiculação de notícias sobre ter morrido.

De novo, a falta de imagens e notícias sobre o líder norte-coreano na imprensa local, foi tema de entrevista coletiva concedida por Yoh Sang-key.

"As autoridades competentes estão observando de perto", admitiu o porta-voz do Ministério da Unificação, segundo veiculou a agência de notícias "Yonhap".

Segundo Yoh, Kim também ficou 21 dias sem fazer aparições entre 25 de janeiro e fevereiro deste ano, ainda antes da falta de notícias durante março e abril, que acabou sendo mais notada. EFE

